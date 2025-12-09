Впоследствии американец объявил, что проведет выставочный бой против бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера. Накануне он подтвердил это снова и поделился деталями будущего противостояния, сообщает 24 Канал со ссылкой на Source of Boxing.

Когда состоится бой Тайсон – Мейвезер?

Бывший абсолют назвал дату и место своей следующей битвы. По словам "Железного Майка", он выйдет на ринг уже через считанные месяцы.

Это произойдет в марте, и это будет в Африке. Это будет невероятно, мы побьем все рекорды. Это будет одно из величайших событий в истории спорта,

– заявил Тайсон.

Отметим, что об этом бое было официально объявлено в сентябре, но без уточнения точной даты или места проведения. Тогда были озвучены и первые подробности поединка легенд.

Что известно о предстоящей битве?

Бой между легендами бокса вероятно будет 8-раундовым. Каждый из них будет длиться не стандартные для профессионального бокса три минуты, а две.

Перчатки бойцов будут иметь дополнительное наполнение. Это будет сделано из-за разницы в габаритах легендарных боксеров.

Транслятором этого поединка станет CSI Sports и Fight Sports. Где еще можно будет посмотреть их противостояние пока неизвестно.

Что известно о Тайсоне и Мейвезере?