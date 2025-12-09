Впоследствии американец объявил, что проведет выставочный бой против бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера. Накануне он подтвердил это снова и поделился деталями будущего противостояния, сообщает 24 Канал со ссылкой на Source of Boxing.
Когда состоится бой Тайсон – Мейвезер?
Бывший абсолют назвал дату и место своей следующей битвы. По словам "Железного Майка", он выйдет на ринг уже через считанные месяцы.
Это произойдет в марте, и это будет в Африке. Это будет невероятно, мы побьем все рекорды. Это будет одно из величайших событий в истории спорта,
– заявил Тайсон.
Отметим, что об этом бое было официально объявлено в сентябре, но без уточнения точной даты или места проведения. Тогда были озвучены и первые подробности поединка легенд.
Что известно о предстоящей битве?
Бой между легендами бокса вероятно будет 8-раундовым. Каждый из них будет длиться не стандартные для профессионального бокса три минуты, а две.
Перчатки бойцов будут иметь дополнительное наполнение. Это будет сделано из-за разницы в габаритах легендарных боксеров.
Транслятором этого поединка станет CSI Sports и Fight Sports. Где еще можно будет посмотреть их противостояние пока неизвестно.
Что известно о Тайсоне и Мейвезере?
"Железный Майк" на 11 лет старше своего будущего соперника. Он становился абсолютом в супертяжелом весе.
Тайсон перестал драться на профессиональном уровне еще в 2005 году, одержав 50 побед в 58 боях (также было шесть поражений, а еще два поединка закончились без результата).
В ноябре 2020 года Майк провел выставочный бой против Роя Джонса, который завершился вничью, а осенью 2024-го Тайсон потерпел поражение от американского блогера Джейка Пола, который уже совсем скоро будет драться с Энтони Джошуа.
48-летний Флойд завершил карьеру непобежденным в 2017 году с рекордом 50:0 (данные BoxRec).
С тех пор он принял участие уже в восьми выставочных поединках, в частности, дрался с Логаном Полом, который является братом последнего соперника Майка Тайсона.