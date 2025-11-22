Його досягнення вже 39 років ніхто не може перевершити. 24 Канал пригадує, як ще зовсім юний американець зміг вперше здобути свій чемпіонський титул.
Читайте також Джошуа розповів про співпрацю з командою Усика перед боєм з Полом: чи спарингував з українцем
Як Тайсон вперше став чемпіоном світу?
Його суперником був Тревор Бербік. Канадський боксер ямайського походження вважався серйозним опонентом і мав у своєму активі декілька гучних перемог.
Саме він у 1981 році здолав Мохаммеда Алі, після чого той повісив рукавички на цвях. А в березні 1986 року Бербік здобув чемпіонський пояс WBC, перемігши Пінклона Томаса, який до того не знав смаку гіркоти поразок.
А 22 листопада відбувся перший захист титулу для канадця. Він бився проти перспективного Майка Тайсона, якому на той час було лише 20 років.
Поєдинок відбувався у Лас-Вегасі. Він проходив під вивіскою "Судний день".
Афіша бою Бербік – Тайсон / Фото AWS
І в ньому відбулося повноцінне декласування. "Залізний Майк" уже в першому раунді завдав декілька потужних ударів, які потрясли Бербіка, але він усе ж таки втримався на ногах до гонга.
Проте вже на перших секундах другої 3-хвилинки Тайсон провів серію ударів, відправивши канадця в нокдаун. Той встав, але надовго його не вистачило.
За 40 секунд до закінчення раунду 20-річний американець влучив правим аперкотом у щелепу, а після цього лівим хуком поцілив у голову суперника. Тревор знову опинився на канвасі.
Він двічі намагався встати, але втрачав рівновагу. З третьої спроби канадцю вдалося піднятися, але його сильно хитало. Рефері, оцінивши стан бійця, прийняв рішення зупинити бій, що означало перемогу "Залізного Майка" та статус наймолодшого чемпіона світу в історії хевівейту – він це зробив у віці 20 років і 144 дні.
Як Тайсон вперше став чемпіоном світу: дивіться відеоогляд бою
Після такої швидкої перемоги новоспечений чемпіон ще довго блукав рингом і з подивом запитував: "Це все?". Він не міг повірити, що так легко зміг здобути пояс.
До слова. Тревор Бербік залишався у боксі до 2000 року, але до чемпіонського пояса більше не наближався, повісивши рукавички на цвях з рекордом 49 перемог, 11 нічиїх та одна поразка (дані Вікіпедії). Через шість років після завершення кар'єри його життя обірвалося. Канадського бійця вбив 20-річний племінник кількома ударами сталевою трубою по голові.
Це була перша по-справжньому гучна перемога для американця. Згодом він перемагав низку великих бійців і врешті-решт став абсолютним чемпіоном світу.
Що відомо про кар'єру Майка Тайсона?
Американець дебютував у професійному боксі 6 березня 1985 року.
Свої перші 19 боїв він виграв нокаутом, 12 з яких – у першому раунді.
З 1987 по 1990 роки був абсолютним чемпіоном світу.
Загалом провів на профі-рингу 57 боїв, у яких здобув 50 перемог (дані BoxRec).
Він востаннє виходив на ринг восени 2024 року, коли бився з епатажним блогером Джейком Полом. Тоді ютубер здобув перемогу одноголосим рішенням суддів.