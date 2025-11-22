Його досягнення вже 39 років ніхто не може перевершити. 24 Канал пригадує, як ще зовсім юний американець зміг вперше здобути свій чемпіонський титул.

Читайте також Джошуа розповів про співпрацю з командою Усика перед боєм з Полом: чи спарингував з українцем

Як Тайсон вперше став чемпіоном світу?

Його суперником був Тревор Бербік. Канадський боксер ямайського походження вважався серйозним опонентом і мав у своєму активі декілька гучних перемог.

Саме він у 1981 році здолав Мохаммеда Алі, після чого той повісив рукавички на цвях. А в березні 1986 року Бербік здобув чемпіонський пояс WBC, перемігши Пінклона Томаса, який до того не знав смаку гіркоти поразок.

А 22 листопада відбувся перший захист титулу для канадця. Він бився проти перспективного Майка Тайсона, якому на той час було лише 20 років.

Поєдинок відбувався у Лас-Вегасі. Він проходив під вивіскою "Судний день".



Афіша бою Бербік – Тайсон / Фото AWS

І в ньому відбулося повноцінне декласування. "Залізний Майк" уже в першому раунді завдав декілька потужних ударів, які потрясли Бербіка, але він усе ж таки втримався на ногах до гонга.

Проте вже на перших секундах другої 3-хвилинки Тайсон провів серію ударів, відправивши канадця в нокдаун. Той встав, але надовго його не вистачило.

За 40 секунд до закінчення раунду 20-річний американець влучив правим аперкотом у щелепу, а після цього лівим хуком поцілив у голову суперника. Тревор знову опинився на канвасі.

Він двічі намагався встати, але втрачав рівновагу. З третьої спроби канадцю вдалося піднятися, але його сильно хитало. Рефері, оцінивши стан бійця, прийняв рішення зупинити бій, що означало перемогу "Залізного Майка" та статус наймолодшого чемпіона світу в історії хевівейту – він це зробив у віці 20 років і 144 дні.

Як Тайсон вперше став чемпіоном світу: дивіться відеоогляд бою

Після такої швидкої перемоги новоспечений чемпіон ще довго блукав рингом і з подивом запитував: "Це все?". Він не міг повірити, що так легко зміг здобути пояс.

До слова. Тревор Бербік залишався у боксі до 2000 року, але до чемпіонського пояса більше не наближався, повісивши рукавички на цвях з рекордом 49 перемог, 11 нічиїх та одна поразка (дані Вікіпедії). Через шість років після завершення кар'єри його життя обірвалося. Канадського бійця вбив 20-річний племінник кількома ударами сталевою трубою по голові.

Це була перша по-справжньому гучна перемога для американця. Згодом він перемагав низку великих бійців і врешті-решт став абсолютним чемпіоном світу.

Що відомо про кар'єру Майка Тайсона?