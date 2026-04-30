Поєдинок заплановано на 23 травня в Єгипті – до нього залишилося менше місяця. Також уже з'явилася інформація про те, хто транслюватиме цей бій в Україні, про що повідомив коментатор Максим Діденко.

Хто покаже бій Усик – Верховен в Україні?

За даними джерела, "Київстар ТБ" транслюватиме весь боксерський вечір, що відбудеться в Гізі (Єгипет). Окрім головного поєдинку, глядачі зможуть побачити ще сім боїв андеркарду, про які раніше повідомляв журнал The Ring.

Коментатор Максим Діденко зазначив, що таке рішення виглядає доволі незвичним, адже протягом останніх п'яти років поєдинки Усика були доступні для перегляду на платформі MEGOGO.

Хто окрім "Київстар ТБ" покаже бій Усика?

Офіційним транслятором боксерського вечора в Гізі стане компанія DAZN, сервіс якої доступний в Україні за передплатою.

Очікується, що головний бій розпочнеться приблизно о 21:45 за київським часом.

Що відомо про бій проти Верховена?

Для Усика цей поєдинок стане першим із липня минулого року, коли він нокаутував Даніеля Дюбуа. Бій відбудеться на унікальному майданчику, облаштованому просто біля легендарних єгипетських пірамід.

Організація WBC санкціонувала поєдинок між Олександром Усиком і Ріко Верховеном, тож українець захищатиме саме цей пояс. Його Усик здобув у 2024 році в бою проти Тайсона Ф'юрі, після чого двічі успішно відстояв титул – у реванші з Ф'юрі та в поєдинку проти Дюбуа.

Водночас пояси за версіями WBA, IBO та IBF у цьому бою на кону не стоятимуть.

Хто такий Ріко Верховен?

Він не має значних досягнень у професійному боксі. На цьому рівні він провів лише один бій ще у 2014 році, коли здолав Яноша Фінферу.

Натомість у кікбоксингу нідерландець тривалий час домінував у важкій вазі престижної серії GLORY. Він встановив рекорд, захистивши чемпіонський титул 13 разів, і протягом 12 років утримував лідерство, встановивши низку досягнень у своєму дивізіоні.