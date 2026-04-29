Усик завжди виступає з українським прапором, популяризує українську культуру та допомагає бійцям ЗСУ. Втім не всім закордоном подобається така позиція боксера, повідомляє 24 Канал.

Що не сподобалось на сторінці Усика?

Окрім росіян, серед гейтерів Олександра міг опинитися американський мільярдер Ілон Маск. Можливо, не сам бізнесмен, але його соцмережа X (раніше Twitter).

Усик має власну сторінку на цій платформі і часто там виставляє фото з тренування або повсякденного життя. Проте соцмережа наклала фільтр на багато фотографій Олександра.

Під баном опинились звичайні знімки Усика, які перестали бути доступними в режимі попереднього перегляду. Ці фото були зроблені в тренувальній залі або ж на різноманітних суспільних заходах.



Як виглядає передперегляд медіафайлів на сторінці Усика / фото скріншот

Єдиною спільною рисою була наявність української символіки на них. На фотографіях Усик або тримає прапор України, або ж тренується на фоні напису "Ukraine".

Загалом під фільтр "делікатна фотографія" потрапив 141 медіафайл зі сторінки українця. При спробі переглянути знімок сцмережа X попереджає, що він може бути чутливим та нести заборонений вміст.

