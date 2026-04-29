Усик завжди виступає з українським прапором, популяризує українську культуру та допомагає бійцям ЗСУ. Втім не всім закордоном подобається така позиція боксера, повідомляє 24 Канал.
До теми З'явився новий рейтинг найкращих боксерів світу: на якому місці Усик
Що не сподобалось на сторінці Усика?
Окрім росіян, серед гейтерів Олександра міг опинитися американський мільярдер Ілон Маск. Можливо, не сам бізнесмен, але його соцмережа X (раніше Twitter).
Усик має власну сторінку на цій платформі і часто там виставляє фото з тренування або повсякденного життя. Проте соцмережа наклала фільтр на багато фотографій Олександра.
Під баном опинились звичайні знімки Усика, які перестали бути доступними в режимі попереднього перегляду. Ці фото були зроблені в тренувальній залі або ж на різноманітних суспільних заходах.
Як виглядає передперегляд медіафайлів на сторінці Усика / фото скріншот
Єдиною спільною рисою була наявність української символіки на них. На фотографіях Усик або тримає прапор України, або ж тренується на фоні напису "Ukraine".
Загалом під фільтр "делікатна фотографія" потрапив 141 медіафайл зі сторінки українця. При спробі переглянути знімок сцмережа X попереджає, що він може бути чутливим та нести заборонений вміст.
Коли відбудеться наступний бій Усика?
- Вже менш ніж за місця Олександр повернеться у ринг. 23 травня Усик зустрінеться із колишнім кікбоксером Ріко Верховеном.
- Поєдинок пройде в Гізі (Єгипет) біля пірамід. На кону поєдинку стоятиме чемпіонський титул WBC у надважкій вазі.
- Востаннє Усик виходив на ринг у липні 2025 року, коли нокаутував Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді. Це дозволило йому вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.