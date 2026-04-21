Авторитетний боксерський журнал The Ring оновив власну версію топ-10 найкращих спортсменів світу незалежно від вагової категорії. На чолі списку, як і раніше, знаходиться непереможний український важковаговик Олександр Усик (24-0, 15 КО).
Які зміни відбулись у рейтингу журналу The Ring?
На думку експертів видання, найкраща п’ятірка залишилась сталою, а зміни торкнулись спортсменів з інших місць. Зокрема, рейтинг покинув росіянин Артур Бетербієв, який раніше розміщувався на шостій сходинці.
Унаслідок цього вверх підійнялись боксери, які розміщувались нижче, а на десятій сходинці з’явився мексиканець Емануель Наваррете.
Оновлений рейтинг видання The Ring:
- Олександр Усик
- Наоя Іноуе
- Шакур Стівенсон
- Джессі Родрігес
- Дмитро Бівол
- (7) Дзунто Накатані
- (8) Давід Бенавідес
- (9) Девін Хейні
- (10). Оскар Колласо
- (–) Емануель Наваррете
Зазначимо, що відсутність Бетербієва у списку може бути зумовлена втратою поясів та довгою відсутністю на професійному ринзі.
Свій попередній бій він провів у лютому 2025 року, коли поступився представнику Киргизстану Дмитру Біволу у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у напівважкій вазі (до 79,38 кілограма).
Попри авторитет журналу The Ring у боксерському світі, Олександр Усик не є беззаперечним лідером за версіями всіх видань і ресурсів. Зокрема, портал BoxRec відводить українцю друге місце у рейтингу P4P. Перше ж посідає японець Наоя Іноуе.
Що далі для Олександра Усика?
- Свій наступний поєдинок Олександр Усик проведе 23 травня під час вечора боксу в єгипетській Гізі. Його суперником стане легенда кікбоксингу Ріко Верховен. Поєдинок отримав офіційне підтвердження у лютому.
- Нещодавно спортсмени провели дуель поглядів.
- Ця зустріч була першою для Олександра Усика та Ріко Верховена у рамках підготовки до бою.