Авторитетний боксерський журнал The Ring оновив власну версію топ-10 найкращих спортсменів світу незалежно від вагової категорії. На чолі списку, як і раніше, знаходиться непереможний український важковаговик Олександр Усик (24-0, 15 КО).

Які зміни відбулись у рейтингу журналу The Ring?

На думку експертів видання, найкраща п’ятірка залишилась сталою, а зміни торкнулись спортсменів з інших місць. Зокрема, рейтинг покинув росіянин Артур Бетербієв, який раніше розміщувався на шостій сходинці.

Унаслідок цього вверх підійнялись боксери, які розміщувались нижче, а на десятій сходинці з’явився мексиканець Емануель Наваррете.

Оновлений рейтинг видання The Ring:

Олександр Усик Наоя Іноуе Шакур Стівенсон Джессі Родрігес Дмитро Бівол (7) Дзунто Накатані (8) Давід Бенавідес (9) Девін Хейні (10). Оскар Колласо (–) Емануель Наваррете

Зазначимо, що відсутність Бетербієва у списку може бути зумовлена втратою поясів та довгою відсутністю на професійному ринзі.

Свій попередній бій він провів у лютому 2025 року, коли поступився представнику Киргизстану Дмитру Біволу у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у напівважкій вазі (до 79,38 кілограма).

Попри авторитет журналу The Ring у боксерському світі, Олександр Усик не є беззаперечним лідером за версіями всіх видань і ресурсів. Зокрема, портал BoxRec відводить українцю друге місце у рейтингу P4P. Перше ж посідає японець Наоя Іноуе.

