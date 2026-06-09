Великі контракти, рекламні угоди та призові дозволили українським зіркам спорту стати доларовими мільйонерами. Найбільше заробляли боксери та футболісти, але у списку є й представники інших видів спорту, передає 24 Канал.

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Скільки заробив Усик?

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик є найбагатшим чинним українським спортсменом. За оцінками різних фінансових видань, його статки становлять близько 200-250 мільйонів доларів.

Лише за два поєдинки проти Тайсона Ф'юрі українець міг заробити понад 100 мільйонів доларів. За бій проти Верховена в травні Усик отримав, за різними даними, від 40 до 100 мільйонів доларів. Додаткові прибутки йому приносять рекламні контракти, власний бренд одягу та інвестиції.

Брати Клички заробили понад пів мільярда доларів на двох

Володимир Кличко за 69 професійних боїв заробив близько 200 мільйонів доларів призових. Дохід легендарному боксеру принесли також численні інвестиції, бізнес-проєкти після завершення кар'єри та комерційна нерухомість. Статки колишнього чемпіона світу оцінюють приблизно у 150-200 мільйонів доларів. Тільки за свій останній бій проти Ентоні Джошуа у 2017 році він заробив близько 20-25 мільйонів доларів.



Брати Клички побудували успішну спортивну кар'єру і заробили значний дохід/ Колаж 24 Каналу

Його брат Віталій Кличко також входить до числа найбагатших українських спортсменів. Сукупні статки мера Києва оцінюються у понад 80 мільйонів доларів. Разом брати за роки кар'єри заробили понад пів мільярда доларів.

Шевченко став мультимільйонером ще до завершення кар'єри

Легендарний футболіст Андрій Шевченко отримував одні з найбільших зарплат у Європі під час виступів за Мілан та Челсі.

На піку своєї форми в Італії його чиста зарплата становила близько 4-5 мільйонів євро на рік, що робило його одним із найбагатших футболістів Серії А.

Перехід до Лондона став фінансовим піком ігрової кар'єри. Роман Абрамович підписав українця на шалені для того часу 120 000 фунтів стерлінгів на тиждень (понад 6 мільйонів фунтів на рік без урахування бонусів).

За різними оцінками, його сумарні статки становлять від 100 до 150 мільйонів доларів. Значну частину доходів принесли рекламні контракти зі світовими брендами, які співпрацювали із володарем Золотого м'яча-2004.

Світоліна, Лень і Михайлюк теж входять до клубу мільйонерів

Еліна Світоліна за кар'єру заробила близько 30 мільйонів доларів лише призовими на турнірах WTA. Разом зі спонсорськими контрактами її статки оцінюють у 35-40 мільйонів доларів.

Перша ракетка України одружена з французьким тенісистом Гаелем Монфісом (чий капітал теж перевищує 20 мільйонів доларів), тому їхній сімейний союз – один із найбагатших у спорті.

Баскетболісти НБА також не скаржаться на доходи. Олексій Лень за роки виступів у найсильнішій лізі світу заробив понад десятки мільйонів доларів зарплати. Гравець сумарно підписав 10 контрактів. Загальна вартість усіх його угод за кар'єру в США становить 51.4 мільйона доларів (до податків). Чистими, після сплати федеральних податків та податків штатів, Олексій заробив близько близько половини цієї суми.



Олексій Лень та Святослав Михайлюк – найбагатші баскетболісти України/ Фото ФБУ

Святослав Михайлюк довгий час грав на мінімальних або скромних угодах, але все змінилося після того, як він став чемпіоном НБА з Бостоном. Влітку 2024 року Святослав підписав рекордний для себе 4-річний контракт із Ютою Джаз на 15 мільйонів доларів. Завдяки цьому його сумарний заробіток за всі роки в НБА на сьогодні становить близько 30 мільйонів доларів.