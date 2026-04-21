Авторитетный боксерский журнал The Ring обновил собственную версию топ-10 лучших спортсменов мира независимо от весовой категории. Во главе списка, по-прежнему, находится непобедимый украинский тяжеловес Александр Усик (24-0, 15 КО).

К теме Усик – Верховен: анонс и прогноз на бой, когда и где смотреть

Какие изменения произошли в рейтинге журнала The Ring?

По мнению экспертов издания, лучшая пятерка осталась постоянной, а изменения коснулись спортсменов из других мест. В частности, рейтинг покинул россиянин Артур Бетербиев, который ранее размещался на шестой строчке.

В результате вверх поднялись боксеры, которые размещались ниже, а на десятой строчке появился мексиканец Эмануэль Наваррете.

Обновленный рейтинг издания The Ring:

  1. Александр Усик
  2. Наоя Иноуэ
  3. Шакур Стивенсон
  4. Джесси Родригес
  5. Дмитрий Бивол
  6. (7) Дзунто Накатани
  7. (8) Давид Бенавидес
  8. (9) Девин Хейни
  9. (10). Оскар Колласо
  10. (–) Эмануэль Наваррете

Отметим, что отсутствие Бетербиева в списке может быть обусловлено потерей поясов и долгим отсутствием на профессиональном ринге.

Свой предыдущий бой он провел в феврале 2025 года, когда уступил представителю Кыргызстана Дмитрию Биволу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,38 килограмма).

Несмотря на авторитет журнала The Ring в боксерском мире, Александр Усик не является безоговорочным лидером по версиям всех изданий и ресурсов. В частности, портал BoxRec отводит украинцу второе место в рейтинге P4P. Первое же занимает японец Наоя Иноуэ.

Что дальше для Александра Усика?