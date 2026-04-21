Авторитетный боксерский журнал The Ring обновил собственную версию топ-10 лучших спортсменов мира независимо от весовой категории. Во главе списка, по-прежнему, находится непобедимый украинский тяжеловес Александр Усик (24-0, 15 КО).
Какие изменения произошли в рейтинге журнала The Ring?
По мнению экспертов издания, лучшая пятерка осталась постоянной, а изменения коснулись спортсменов из других мест. В частности, рейтинг покинул россиянин Артур Бетербиев, который ранее размещался на шестой строчке.
В результате вверх поднялись боксеры, которые размещались ниже, а на десятой строчке появился мексиканец Эмануэль Наваррете.
Обновленный рейтинг издания The Ring:
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Шакур Стивенсон
- Джесси Родригес
- Дмитрий Бивол
- (7) Дзунто Накатани
- (8) Давид Бенавидес
- (9) Девин Хейни
- (10). Оскар Колласо
- (–) Эмануэль Наваррете
Отметим, что отсутствие Бетербиева в списке может быть обусловлено потерей поясов и долгим отсутствием на профессиональном ринге.
Свой предыдущий бой он провел в феврале 2025 года, когда уступил представителю Кыргызстана Дмитрию Биволу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,38 килограмма).
Несмотря на авторитет журнала The Ring в боксерском мире, Александр Усик не является безоговорочным лидером по версиям всех изданий и ресурсов. В частности, портал BoxRec отводит украинцу второе место в рейтинге P4P. Первое же занимает японец Наоя Иноуэ.
Что дальше для Александра Усика?
- Свой следующий поединок Александр Усик проведет 23 мая во время вечера бокса в египетской Гизе. Его соперником станет легенда кикбоксинга Рико Верховен. Поединок получил официальное подтверждение в феврале.
- Недавно спортсмены провели дуэль взглядов.
- Эта встреча была первой для Александра Усика и Рико Верховена в рамках подготовки к бою.