Атмосфера во время первой встречи соперников была максимально напряженной. Оба чемпиона дали понять: впереди не просто бой, а событие, которое может войти в историю, передает 24 Канал.

Как состоялась дуэль взглядов Усика и Верховена?

Кульминацией встречи стала дуэль взглядов. Усик смотрел на соперника спокойно и неподвижно, демонстрируя полную уверенность. Верховен ответил не менее жестким взглядом.

Напряжение в Лондоне было ощутимым. Два чемпиона смотрели друг другу прямо в глаза и не оставляли никаких сомнений в своих намерениях,

– пишет нидерландское издание vechtsportinfo.

Слова Усика и Верховена перед боем

Александр Усик сразу объяснил, почему согласился на поединок с чемпионом кикбоксинга. Украинец отметил, что сам выбирает своих соперников, а Рико Верховен является опасным оппонентом, который заслуживает этого шанса.

В ответ голландец подчеркнул, что для него этот бой – возможность войти в историю. Верховен не скрывал амбиций и даже назвал себя перфекционистом, добавив, что благодарен Усику за шанс выйти в ринг против одного из лучших боксеров современности.

Отдельно он обратил внимание на габариты, заявив, что его вес станет одним из факторов в противостоянии. По словам кикбоксера, этот поединок способен привлечь новую аудиторию к боксу.

Когда состоится бой?