Стало відомо, скільки Усик заробив коштів за свою кар'єру. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Tapology.com.

Які кошти заробив Усик за кар'єру?

За наявною інформацією, український боксер заробив лише за бої 52,8 мільйона доларів. Однак, за даними порталу Celebrity Net Worth, який враховує дохід не тільки від поєдинків, статки Усика становлять близько 120 мільйонів доларів.

Відзначимо, що у наступному поєдинку "Король хевівейту" битиметься проти Деонтея Вайлдера. Бій може принести українцю найбільший чек у кар'єрі – наразі тривають перемовини щодо організації протистояння.

Також підкреслимо, що Усик нещодавно завітав на бій між Наоя Іноуе та Давідом Пікассо. Як пише Boxing News 24 із посиланням на DAZN після поєдинку українець зізнався, коли планує провести наступний бій.

"Наступного року я хочу битися з "Бронзовим бомбардувальником. Так, Вайлдером", – сказав Усик.

Що відомо про бій Усик – Вайлдер?