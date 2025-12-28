Стало известно, сколько Усик заработал средств за свою карьеру. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Tapology.com.

Какие средства заработал Усик за карьеру?

По имеющейся информации, украинский боксер заработал только за бои 52,8 миллиона долларов. Однако, по данным портала по данным портала Celebrity Net Worth, который учитывает доход не только от поединков, состояние Усика составляет около 120 миллионов долларов.

Отметим, что в следующем поединке "Король хевивейта" сразится против Деонтея Уайлдера. Бой может принести украинцу самый большой чек в карьере – сейчас продолжаются переговоры по организации противостояния.

Также подчеркнем, что Усик недавно посетил бой между Наоя Иноуэ и Давидом Пикассо. Как пишет Boxing News 24 со ссылкой на DAZN после поединка украинец признался, когда планирует провести следующий бой.

"В следующем году я хочу драться с "Бронзовым бомбардировщиком. Да, Уайлдером", – сказал Усик.

Что известно о бое Усик – Уайлдер?