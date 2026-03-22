Джошуа відвідав нашу країну, щоб разом з Усиком наживо подивитися вечір боксу, на якому відбувся дебют у професіоналах олімпійського чемпіона Олександра Хижняка. Але знайшов час і для зустрічей з різними селебріті, пише 24 Канал.
З ким Джошуа зустрівся в Україні?
Очікуваним було знайомство британця з Геннадієм Буткевичем – президентом футбольного клубу Полісся, з яким Усик має професійний контракт і бізнес якого Олександр рекламує під час своїх боїв.
Ентоні Джошуа з Геннадієм Буткевичем і Олександром Усиком / фото з інстаграму
Також у компанії кремезного британця засвітилися скандальні персони: журналіст Дмитро Гордон та блогерка Анна Алхім, яку звинувачують у прихильності до Росії та зневажливому ставленні до української культури і мови.
Ентоні Джошуа з блогеркою Анною Алхім / фото із соцмереж
Ентоні Джошуа з журналістом Дмитром Гордоном / фото із соцмереж
Чому Джошуа навчили в Україні?
Народний депутат України, олімпійський чемпіон Жан Беленюк перевірив, як у "Ей-Джея" справи з іншими видами боротьби, окрім боксу.
А блогер Слава Дьомін провів для британського боксера урок української мови.
Що Ентоні Джошуа робив в Україні?
- Боксер вперше відвідав нашу країну, відгукнувшись на пропозицію Олександра Усика приїхати на вечір боксу його промоутерської компанії Usyk17 Promotions.
- У Києві Усик привів Джошуа на Майдан Незалежності для вшанування загиблих українських героїв.
- Тайсон Ф'юрі пообіцяв "відбити Джошуа голову, як Усику" на тлі приїзду британця до України.