Джошуа посетил нашу страну, чтобы вместе с Усиком вживую посмотреть вечер бокса, на котором состоялся дебют в профессионалах олимпийского чемпиона Александра Хижняка. Но нашел время и для встреч с различными селебрити, пишет 24 Канал.
С кем Джошуа встретился в Украине?
Ожидаемым было знакомство британца с Геннадием Буткевичем – президентом футбольного клуба Полесье, с которым Усик имеет профессиональный контракт и бизнес которого Александр рекламирует во время своих боев.
Энтони Джошуа с Геннадием Буткевичем и Александром Усиком / фото из инстаграма
Также в компании крепкого британца засветились скандальные персоны: журналист Дмитрий Гордон и блогер Анна Алхим, которую обвиняют в приверженности к России и пренебрежительном отношении к украинской культуре и языку.
Энтони Джошуа с блогером Анной Алхим / фото из соцсетей
Энтони Джошуа с журналистом Дмитрием Гордоном / фото из соцсетей
Чему Джошуа научили в Украине?
Народный депутат Украины, олимпийский чемпион Жан Беленюк проверил, как у "Эй-Джея" дела с другими видами борьбы, кроме бокса.
А блогер Слава Демин провел для британского боксера урок украинского языка.
Что Энтони Джошуа делал в Украине?
- Боксер впервые посетил нашу страну, откликнувшись на предложение Александра Усика приехать на вечер бокса его промоутерской компании Usyk17 Promotions.
- В Киеве Усик привел Джошуа на Майдан Независимости для чествования погибших украинских героев.
- Тайсон Фьюри пообещал "отбить Джошуа голову, как Усику" на фоне приезда британца в Украину.