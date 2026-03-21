В последнее время Джошуа проводит немало времени с украинцем Александром Усиком. Боксеры вместе проводят тренировки. а теперь еще и посетили Украину, сообщает Boxing King Media.

По теме Джошуа впервые приехал в Украину в сопровождении Усика - появились кадры

Что Джошуа делал на Майдане Независимости?

Энтони принял приглашение от Александра и приехал в гости в Киев вместе со своей командой. Во время визита Джошуа наслаждался украинскими песнями в одном из ресторанов.

При этом британец не забыл почтить память украинских военных, погибших на войне против России. Вместе с Усиком "Эй Джей" посетил Майдан Независимости.

Британец воочию увидел Мемориал воинов Украины в центре Киева. Также Джошуа посетил Аллею памяти штурмового подразделения ВС "Волки Да Винчи", который был основан Героем Украины Дмитрием Коцюбайло.

Как Энтони почтил память погибших воинов: смотреть видео

Энтони сразу стал объектом внимания для прохожих, которым он не отказывал в фото. Кроме того, британец поздоровался с воином ВСУ, который служит сейчас на Днепропетровщине.

Почему Джошуа поставил карьеру на паузу?