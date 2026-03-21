Во время визита экс-чемпион мира увидел жизнь украинцев в военное время и пообщался с военными. Джошуа также успел посетить несколько неформальных локаций и познакомиться с местной культурой, сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Это ненормально": Гераскевич набросился на Джошуа после приезда боксера в Киев

Как встретили Джошуа на Ровенщине?

Во время путешествия по Украине Энтони Джошуа останавливался на Ровенщине, где выпил кофе в одной из АЗС вблизи областного центра. Визит британца не афишировался заранее, однако его быстро узнали местные жители, которые охотно фотографировались с боксером.



Энтони Джошуа на одной из АЗС возле Ровно/Фото из соцсетей

По словам очевидцев, спортсмен вел себя открыто и дружелюбно, охотно общался с украинцами и интересовался их повседневной жизнью. Такая неформальная остановка стала одной из самых обсуждаемых частей его поездки.

Встречи с военными и поддержка Украины

Отдельное внимание во время визита Джошуа уделил общению с украинскими военными. Он здоровался с защитниками, благодарил их за службу и фотографировался на память.

Один из военнослужащих подарил боксеру шеврон.

Поездку организовал чемпион мира Александр Усик, который пригласил бывшего соперника увидеть Украину собственными глазами и показать ему жизнь страны во время войны.

Британский боксер неоднократно подчеркивал, что давно хотел посетить Украину, чтобы лично понять, что происходит в государстве, которое уже несколько лет противостоит российской агрессии.

