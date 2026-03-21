Під час візиту ексчемпіон світу побачив життя українців у воєнний час і поспілкувався з військовими. Джошуа також встиг відвідати кілька неформальних локацій та познайомитися з місцевою культурою, повідомляє 24 Канал.

Як зустріли Джошуа на Рівненщині?

Під час подорожі Україною Ентоні Джошуа зупинявся на Рівненщині, де випив кави в одній із АЗС поблизу обласного центру. Візит британця не афішувався заздалегідь, однак його швидко впізнали місцеві жителі, які охоче фотографувалися з боксером.



Ентоні Джошуа на одній з АЗС біля Рівного/Фото із соцмереж

За словами очевидців, спортсмен поводився відкрито та дружньо, охоче спілкувався з українцями та цікавився їхнім повсякденним життям. Така неформальна зупинка стала однією з найбільш обговорюваних частин його поїздки.

Зустрічі з військовими та підтримка України

Окрему увагу під час візиту Джошуа приділив спілкуванню з українськими військовими. Він вітався із захисниками, дякував їм за службу та фотографувався на згадку.

Один із військовослужбовців подарував боксеру шеврон.

Поїздку організував чемпіон світу Олександр Усик, який запросив колишнього суперника побачити Україну на власні очі та показати йому життя країни під час війни.

Британський боксер неодноразово наголошував, що давно хотів відвідати Україну, аби особисто зрозуміти, що відбувається в державі, яка вже кілька років протистоїть російській агресії.

