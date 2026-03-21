Джошуа вперше приїхав в Україну на запрошення Олександра Усика – колишні суперники разом прогулялися столицею. Владислав Гераскевич на своїй сторінці в мережі Х залишив побажання до британського супертяжа та його команди.
Як відреагував Гераскевич на візит Джошуа?
Учасник Олімпійських ігор розкритикував боксера за попередні спільні фото зі спортсменами з оточення Рамзана Кадирова, які підтримують війну.
Дуже хочеться сподіватися, що під час поїздки Джошуа в Україну йому пояснять: викладати публікації з бійцями з оточення Кадирова, які внесені до державних баз спортивних діячів, що підтримують війну, – це ненормально,
– написав Гераскевич.
Скелетоніст додав до поста скриншот фото Джошуа з чемпіоном UFC у напівсередній вазі Ісламом Махачевим, внесеним Мінмолодьспорту в базу спортсменів, що підтримують війну Росії проти України.
На думку Гераскевича, авторитет таких спортсменів допомагає привертати увагу світу до подій в Україні та протидіяти російській пропаганді.
А загалом круто, що все більше зірок приїжджають в Україну та знайомляться з нашими традиціями,
– додав Владислав.
Що відомо про приїзд Джошуа?
Ентоні приїхав в Україну разом з Олександром Усиком напередодні. Вони відвідають боксерський вечір 21 березня, на якому дебютує на профі-рингу українець Олександр Хижняк.
Усик провів невеличку екскурсію для Джошуа, на якій розповідав про культуру України та знайомив його з нашими національними стравами.
Очікується, що колишні суперники з'являться на турнірі в Лісниках на Київщині в ролі почесних гостей. Змагання організовуються під егідою власної промоутерської компанії українського боксера.
Що відомо про скелетоніста?
- Гераскевич тричі представляв країну на зимових Олімпіадах. Під час Олімпіади-2022 у Пекіні він привернув увагу плакатом проти війни за два тижні до повномасштабного вторгнення Росії.
- На Олімпіаді-2026 у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо Владислав був прапороносцем збірної України.
- Скелетоніста не допустили до старту на зимових Олімпійських іграх‑2026 через "шолом пам'яті" – спеціально оформлений шолом із зображеннями загиблих українських спортсменів і тренерів, які стали жертвами російської агресії.