Владислав Гераскевич розповів "Трибуні", що на його шоломі зображено понад 20 загиблих українських спортсменів. Шолом створено для вшанування їхньої пам'яті.

Що сталося?

Пізніше МОК заборонив використання цього шолома на тренуваннях та змаганнях.

Гераскевич повідомив, що планує оскаржити рішення та відстоювати право виступати на Олімпіаді у шоломі, який він обрав.

На заборону використання шолома з фото загиблих українських спортсменів на Олімпіаді-2026 вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

Хто зображений на шоломі Гераскевича?

За словами скелетоніста, його шолом містить портрети понад 20 українських спортсменів, які загинули під час війни, серед них і діти.