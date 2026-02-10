Владислав Гераскевич рассказал "Трибуне", что на его шлеме изображено более 20 погибших украинских спортсменов. Шлем создан для чествования их памяти.

Что произошло?

Позже МОК запретил использование этого шлема на тренировках и соревнованиях.

Гераскевич сообщил, что планирует обжаловать решение и и отстаивать право выступать на Олимпиаде в шлеме, который он выбрал.

На запрет использования шлема с фото погибших украинских спортсменов на Олимпиаде-2026 уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Кто изображен на шлеме Гераскевича?

По словам скелетониста, его шлем содержит портреты более 20 украинских спортсменов, которые погибли во время войны, среди них и дети.

  1. Евгений Малышев, биатлонист;

  2. Дмитрий Шарпар, фигурист;

  3. Павел Ищенко, стронгмен;

  4. Максим Галиничев, боксер;

  5. Андрей Куценко, велогонщик;

  6. Алексей Логинов, хоккеист;

  7. Карина Бахур, кикбоксинг;

  8. Никита Козубенко, прыжки в воду;

  9. Роман Полищук, легкая атлетика;

  10. Андрей Яременко, греко-римская борьба;

  11. Тарас Шпук, тренер команды Invictus Games;

  12. Федор Епифанов, фехтование;

  13. Екатерина Троян, легкая атлетика;

  14. Владимир Андрощук, легкая атлетика;

  15. Алексей Хабаров, пулевая стрельба;

  16. Дарья Курдель, танцы;

  17. Иван Кононенко, актер и спортсмен.

  18. Алина Перегудова (ребенок), тяжелая атлетика;

  19. Екатерина Дяченко (ребенок), художественная гимнастика;

  20. Виктория Ивашко (ребенок), дзюдо;

  21. Мария Лебедь (ребенок), спортивные танцы;

  22. Назар Зуй (ребенок), бокс.

Что было раньше?

  • Владислав Гераскевич, который нес флаг Украины на Олимпиаде-2026, уже получал от МОК предупреждение о возможных антивоенных акциях.

  • Украинский скелетонист ранее подал петицию о санкциях против российских спортсменов.