Владислав Гераскевич рассказал "Трибуне", что на его шлеме изображено более 20 погибших украинских спортсменов. Шлем создан для чествования их памяти.
Что произошло?
Позже МОК запретил использование этого шлема на тренировках и соревнованиях.
Гераскевич сообщил, что планирует обжаловать решение и и отстаивать право выступать на Олимпиаде в шлеме, который он выбрал.
На запрет использования шлема с фото погибших украинских спортсменов на Олимпиаде-2026 уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Кто изображен на шлеме Гераскевича?
По словам скелетониста, его шлем содержит портреты более 20 украинских спортсменов, которые погибли во время войны, среди них и дети.
Евгений Малышев, биатлонист;
Дмитрий Шарпар, фигурист;
Павел Ищенко, стронгмен;
Максим Галиничев, боксер;
Андрей Куценко, велогонщик;
Алексей Логинов, хоккеист;
Карина Бахур, кикбоксинг;
Никита Козубенко, прыжки в воду;
Роман Полищук, легкая атлетика;
Андрей Яременко, греко-римская борьба;
Тарас Шпук, тренер команды Invictus Games;
Федор Епифанов, фехтование;
Екатерина Троян, легкая атлетика;
Владимир Андрощук, легкая атлетика;
Алексей Хабаров, пулевая стрельба;
Дарья Курдель, танцы;
Иван Кононенко, актер и спортсмен.
Алина Перегудова (ребенок), тяжелая атлетика;
Екатерина Дяченко (ребенок), художественная гимнастика;
Виктория Ивашко (ребенок), дзюдо;
Мария Лебедь (ребенок), спортивные танцы;
Назар Зуй (ребенок), бокс.
Что было раньше?
Владислав Гераскевич, который нес флаг Украины на Олимпиаде-2026, уже получал от МОК предупреждение о возможных антивоенных акциях.
Украинский скелетонист ранее подал петицию о санкциях против российских спортсменов.