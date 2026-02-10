Владислав Гераскевич рассказал "Трибуне", что на его шлеме изображено более 20 погибших украинских спортсменов. Шлем создан для чествования их памяти.

Смотрите также Мог быть боксером, папа – в ВСУ: что известно об атлетах, которые понесут флаг Украины на Олимпиаде

Что произошло?

Позже МОК запретил использование этого шлема на тренировках и соревнованиях.

Гераскевич сообщил, что планирует обжаловать решение и и отстаивать право выступать на Олимпиаде в шлеме, который он выбрал.

На запрет использования шлема с фото погибших украинских спортсменов на Олимпиаде-2026 уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Кто изображен на шлеме Гераскевича?

По словам скелетониста, его шлем содержит портреты более 20 украинских спортсменов, которые погибли во время войны, среди них и дети.