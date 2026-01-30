Скелетонист сообщил "Главкому", что получал обращения от МОК. Обращения касались возможных акций протеста украинских спортсменов на Играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Что рассказал Гераскевич об угрозах перед Олимпиадой?

По словам Гераскевича, из-за протестов юниорской сборной Украины на соревнованиях в Инсбруке он получил обращение от представителей Международного олимпийского комитета. В организации просили воздержаться от проведения любых антивоенных акций во время Игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

К нам обращались (из МОК – 24 Канал) после протестов нашей юниорской команды на этапе Кубка Европы и уже предупреждали, просили за Олимпийские игры. Чтобы не устраивали никаких акций против войны на Олимпиаде. Скажем так, они контактировали с украинской стороной относительно возможных протестов, чтобы мне передали эту информацию,

– отметил Гераскевич.

Что известно о допуске россиян к соревнованиям?