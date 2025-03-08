В пятницу, 7 марта, на ЧМ-2025 по скелетону состоялись два спуска. В первом определились 25 участников, которые продолжили борьбу за медали, пишет 24 Канал.
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В шаге от подиума
17-летний житомирянин Ярослав Лавренюк в решающей попытке показал время – 54.26. Этот результат стал новым личным рекордом второго номера сборной Украины. В итоге Ярослав занял 21 место.
Владислав Гераскевич перед четвертым спуском занимал промежуточное седьмое место. 26-летний скелетонист со временем в 53.61 секунды сумел подняться сразу на три ступеньки, остановившись в шаге от медали. Владислав обновил личный рекорд (3,37,49) на чемпионате мира.
Чемпионом мира стал британец Мэтт Уэстон. Компанию на подиуме ему составили Маркус Ваятт из Великобритании и немец Алекс Юнгк.
Результаты ЧМ-2025 по скелетону
- 1. Мэтт Уэстон (Великобритания) 3:35.48
- 2. Маркус Ваятт (Великобритания) + 1.90
- 3. Алекс Юнгк (Германия) + 1.93
- 4. Владислав Гераскевич (Украина) +2.01
...
- 21. Ярослав Лавренюк (Украина) +5.11
Гераскевич впервые в истории выступлений представителей Украины на чемпионатах мира занял четвертое место. Ранее лучшим результатом на этом уровне было 10-е место в 2024 году.
Напомним, что на Кубке мира в немецком Винтерберге Гераскевич второй раз в карьере занял четвертое место. Украинец повторил свой лучший результат.