Скелетоніст повідомив "Главкому", що отримував звернення від МОК. Звернення стосувалися можливих акцій протесту українських спортсменів на Іграх у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

Що розповів Гераскевич про погрози перед Олімпіадою?

За словами Гераскевича, через протести юніорської збірної України на змаганнях в Інсбруку він отримав звернення від представників Міжнародного олімпійського комітету. В організації просили утриматися від проведення будь-яких антивоєнних акцій під час Ігор у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

До нас зверталися (з МОК – 24 Канал) після протестів нашої юніорської команди на етапі Кубка Європи і вже попереджали, просили за Олімпійські ігри. Щоб не влаштовували ніяких акцій проти війни на Олімпіаді. Скажімо так, вони контактували з українською стороною щодо можливих протестів, щоб мені передали цю інформацію,

– зазначив Гераскевич.

Що відомо про допуск росіян до змагань?