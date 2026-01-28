На офіційному сайті Міжнародного олімпійського комітету з'явилася інформація про індивідуальних нейтральних спортсменів (AIN), які отримали дозвіл на участь в Олімпійських іграх. Серед них є представники Росії та Білорусі.

Хто такі "нейтральні" спортсмени?

За даними МОК, до змагань допустили атлетів, які пройшли багаторівневу перевірку та відповідають вимогам нейтрального статусу.

Це спортсмени, які не мають публічно підтримувати війну проти України та не пов’язані з армією чи силовими структурами Росії. Вони виступатимуть без прапора, герба та гімну.

Це гірськолижники Юлія Плешкова та Семен Єфімов, саночники Павло Репілов і Дар’я Олесик, фігуристи Петро Гуменник та Аделія Петросян, лижники Савелій Коростельов і Дар’я Непряєва, ковзанярки Ксенія Коржова та Анастасія Семенова.

До участі у змаганнях зі скі-альпінізму запрошено Микиту Філіппова, з шорт-треку – Івана Посашкова та Альону Крилову.

Ще сім ліцензій отримали білоруські спортсмени.

Чому рішення викликало резонанс?

Рішення МОК викликало критику з боку низки країн. Раніше проти повернення росіян до міжнародних змагань виступили Україна, країни Балтії, Польща, Фінляндія, Норвегія, Велика Британія, США та ще понад 30 держав.

Вони наголошували, що участь спортсменів з країни-агресора суперечить олімпійським цінностям.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний залишився задоволений кількістю нейтральних спортсменів, яких допустили до Олімпіади, інформує "Главком". Це значно менше, ніж на попередніх Іграх. У 2022 році Росію представляли 212 спортсменів, а Білорусь – 29, і це, за оцінкою Бідного, свідчить про зміну підходів міжнародної спортивної спільноти.

