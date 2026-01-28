Журова переконана, що Росія має достатньо спортивної та інфраструктурної бази, щоб провести Олімпіаду "на відмінно". У коментарі тамтешнім ЗМІ вона заявила, що країна готова організувати змагання "хоч завтра", пише 24 Канал.

Що сказала Журова?

Колишня олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту розповіла про свій "сценарій майбутнього". Серед міст, які могли б прийняти головні спортивні змагання чотириріччя Журова назвала Москву, Казань, Сочі та Санкт-Петербург. Останній, на її думку, міг би об’єднати зусилля та використати географічне сусідство з Гельсінкі.

За її словами, такий формат може стати реальним не раніше ніж у 2038 році, оскільки календар Олімпійських ігор вже розписаний. Водночас одноосібне проведення Ігор через великі фінансові витрати стає складним.

Поки світ готується до Олімпійських ігор в Мілані

Найближчі Олімпійські ігри зимового циклу заплановані в Італії (Мілан-Кортіна-д’Ампеццо) з 6 до 22 лютого 2026 року, і Росія не виступатиме там під власним прапором.

За повідомленням CBS News, Міжнародний олімпійський комітет дозволив російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях, але лише у нейтральному статусі, зберігши ті ж самі санкції, що й на Іграх у Парижі.

Фінляндія, яка з 2023 року є членом НАТО, має напружені стосунки з Москвою, зокрема після повномасштабного вторгнення в Україну. Незважаючи на це, ідея спільних Ігор звучить провокативно як у політичній, так і в спортивній площині.

Експертна думка: реалістично чи фантастично?