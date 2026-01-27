Серед них є і Україна, яка направить у Мілан 46 атлетів у 11-ти видах спорту. До останнього залишалась незрозумілою участь Росії у змаганнях, повідомляє 24 Канал.
Чи будуть росіяни на зимовій Олімпіаді?
На жаль, Міжнародний олімпійський комітет не підтримує позицію України про повне відсторонення представників країни-агресорки. Але при цьому організація обмежує участь росіян.
До прикладу, в командних видах спорту Росія має безумовну дискваліфікацію. Тож, наприклад, на хокейному турнірі команди з країни-терористки не буде.
Натомість в індивідуальних видах спорту МОК дозволяє росіянам змагатися на Олімпіаді в нейтральному статусі. Це означає, що спортсмени з Росії не зможуть представляти свої національні прапори та гімни.
Які умови для росіян та білорусів?
Зрештою для участі в зимовій Олімпіаді росіяни мають підтвердити свою непідтримку війни в Україні. Атлети не мають бути залучені до публічних висловлювань на підтримку режиму Путіна.
Крім того, вони не мають бути у воєнних структурах Росії. На жаль, не завжди ці перевірки достовірні, тож ймовірність потрапляння любителів геноциду українців на Олімпійські ігри залишається.
Аналогічні правила діють і щодо спортсменів з Білорусі. Наразі відомо, що на зимових Олімпійських іграх-2026 від цих двох країн-агресорок буде лише 20 спортсменів.
Семеро з них є білорусами, 13 – росіянами. Цей відсоток є доволі незначним на фоні загальної кількості атлетів, адже зимова Олімпіада у Мілані прийме рекордну кількість спортсменів – близько 3,5 тисяч.
Що відомо про Україну на зимовій Олімпіаді-2026?
- Наша країна відправила 46 спортсменів у Мілан. Це найбільша кількість учасників від України на зимовій Олімпіаді з 2010 року.
- Найпопулярнішими видами спорту в нашій заявці є біатлон та санний спорт. Обидві ці дисципліни будуть представлені 10-ма спортсменами.
- За всю історію виступів на зимових Олімпіадах Україна виграла лише дев'ять медалей – 3 "золота", 2 "срібла" та 4 "бронзи". Найуспішнішим став біатлон, де у нашої команди є п'ять медалей (1+1+3).
- А ось останні дві медалі Україні на зимових Іграх приносив фрістайлер Олександр Абраменко. У 2018 році йому підкорилось "золото", а у 2022-му – "срібло".