Щоправда, представники ворожої країни виступатимуть у нейтральному статусі. Президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі розповіла, чи можуть змінити правила для російських спортсменів, якщо до початку Ігор-2026 настане мир, інформує 24 Канал із посиланням на Corrierre della Serra.

До теми МОК прийняв рішення щодо участі росіян і білорусів в Олімпіаді-2026

Чи втрать росіяни "нейтральний" статус на Олімпіаді-2026?

Очільниця МОК припустила, чи буде дотримане Олімпійське перемир'я для ігор Мілан-Кортіна, яке було прийняте 19 листопада 2025 року Генеральною Асамблеєю Організацій Об'єднаних Націй. Ковентрі наголосила, що тримає постійний зв'язок із олімпійськими комітетами Росії та Ізраїлю.

Президентка Комітету додала, що з росіян не знімуть "нейтральний" статус навіть, якщо Україна та Росія домовляться про мир до початку Ігор-2026.

Наразі це нічого не змінить у вже прийнятому рішенні: лише нейтральні атлети в індивідуальному порядку,

– відповіла Ковентрі.

До слова. Зимова Олімпіада-2026 відбуватиметься протягом 6 – 22 лютого 2026 року.

Які рішення щодо спортсменів Росії та Білорусі прийняв МОК?

На початку грудня 2025 року МОК дозволив Білорусі приймати міжнародні змагання. Натомість заборона для Росії залишилась.

Також Саміт підтримав рекомендацію Виконавчого комітету МОК щодо повернення російських і білоруських молодих спортсменів до міжнародних юнацьких змагань. Це стосується, як індивідуальних, так і командних видів спорту. Однак останнє слово буде за міжнародними федераціями видів спорту.

Ба більше, молодим атлетам із ворожих країн дозволили виступати під власним прапором, із гімном та національною формою.

Цікаво, що рішення про участь росіян і білорусів на Олімпіаді-2026 було прийняте після того, як Володимир Зеленський закликав президентку МОК не допускати росіян до Ігор-2026.

Як на послаблення обмежень для росіян відреагував Бідний?

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний в інтерв'ю Politico розніс рішення МОК щодо послаблення обмежень для росіян. Він запевнив, що українська сторона продовжить боротьбу за справедливість.

"Зараз, звісно, ми бачимо цю спробу відбілити агресора на спортивних аренах. Вони стверджують, що спорт має бути поза політикою, але це ілюзія, адже саме Росія є країною, яка використовує спорт як майданчик для пропаганди", – говорив Бідний.