Вона виступила на Спортивному форумі ЄС у четвер, 16 квітня. У своєму відеозверненні Ковентрі підкреслила, що спорт має унікальну здатність об'єднувати людей у періоди загострення глобальних конфліктів.

Дивіться також Країни Європи готують масштабний бойкот через допуск Росії

Що сказала у зверненні Ковентрі?

Ковентрі підкреслив, що спорт здатен об'єднувати людей лише за умови, що він буде захищений від політичного впливу.

Я закликаю ЄС та його держави-члени дотримуватися цих принципів, які ви так часто визнавали: поважати автономію спорту та підтримувати політичний нейтралітет МОК та Олімпійських ігор. Бо лише тоді сила спорту може по-справжньому розкритися,

– сказала президентка МОК.

Спортсмени можуть надихати лише тоді, коли вони здатні змагатися на рівних умовах. Вона наголосила на важливості збереження спорту на суворо нейтральній позиції.

Вони можуть робити це лише тоді, коли ми збережемо спорт на нейтральній позиції. Якщо політика не візьме гору на ігровому полі. Для всіх нас це означає, що ми повинні захищати автономію спорту. Щоб ми могли сказати всім спортсменам, незалежно від їхнього походження: так, ви можете змагатися вільно, без політичного втручання, яке знаходиться поза вашим контролем,

– підкреслила Ковентрі.

Які спортивні організації знімають санкції з Росії?

Після початку війни проти України у 2022 році світовий спорт ввів масштабні санкції проти Росії: відсторонення команд, заборона виступів для атлетів. Проте останнім часом деякі міжнародні федерації почали послаблювати обмеження.