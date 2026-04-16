Она выступила на Спортивном форуме ЕС в четверг, 16 апреля. В своем видеообращении Ковентри подчеркнула, что спорт обладает уникальной способностью объединять людей в периоды обострения глобальных конфликтов.

Что сказала в обращении Ковентри?

Ковентри подчеркнул, что спорт способен объединять людей только при условии, что он будет защищен от политического влияния.

Я призываю ЕС и его государства-члены придерживаться этих принципов, которые вы так часто признавали: уважать автономию спорта и поддерживать политический нейтралитет МОК и Олимпийских игр. Потому что только тогда сила спорта может по-настоящему раскрыться,

– сказала президент МОК.

Спортсмены могут вдохновлять только тогда, когда они способны соревноваться на равных условиях. Она подчеркнула важность сохранения спорта на строго нейтральной позиции.

Они могут делать это только тогда, когда мы сохраним спорт на нейтральной позиции. Если политика не возьмет верх на игровом поле. Для всех нас это означает, что мы должны защищать автономию спорта. Чтобы мы могли сказать всем спортсменам, независимо от их происхождения: да, вы можете соревноваться свободно, без политического вмешательства, которое находится вне вашего контроля,

– подчеркнула Ковентри.

Какие спортивные организации снимают санкции с России?

После начала войны против Украины в 2022 году мировой спорт ввел масштабные санкции против России: отстранение команд, запрет выступлений для атлетов. Однако в последнее время некоторые международные федерации начали ослаблять ограничения.