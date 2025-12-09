Три года назад цивилизованный мир применил масштабные санкции против российского спорта. Команды из страны-агрессора отстранили от соревнований, а атлетов также не допускали ко многим турнирам, сообщает 24 Канал.

Как ослабляют санкции против России?

Но впоследствии Международный олимпийский комитет начал ослаблять санкции. А с ними федерации также шли на уступки террористам. Сначала россиянам позволили выступать под нейтральным флагом.

Такое разрешение действовало только для индивидуальных атлетов, тогда как бан России в командных видах спорта оставался в силе. При этом спортсмены должны были проходить проверку на "нейтральность" перед выступлением на соревнованиях.

Они должны были доказать, что не были вовлечены в поддержку войны в Украине и не принадлежат к военным структурам России. Хотя эта система периодически допускала сбои, но многих сторонников Путина она отсеяла.



Бывший глава МОК Томас Бах дружил с Владимиром Путиным / фото росСМИ

По этому пути пошло большинство федераций, позволяя россиянам соревноваться в нейтральном статусе. Однако в последнее время некоторые начали полностью снимать санкции с страны-террористки. Теперь некоторые атлеты из России могут выступать под флагом своей страны.

Паралимпиада

27 сентября на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета в Сеуле было принято решение о смягчении санкций против россиян. Теперь паралимпийцы из этой страны смогут выступать под своим флагом.

Это предложение поддержал 91 делегат, тогда как 77 были против. Это разрешение будет распространяться в том числе на Паралимпийские игры. Интересно, что Международный олимпийский комитет оставил в силе действующие ограничения из-за нейтрального статуса.

Самбо

Самбисты присоединились к позорному флешмобу полного снятия санкций с России. Еще в октябре международная федерация этого вида спорта позволила россиянам выступать под своим флагом на юниорских соревнованиях.

А уже в декабре организация распространила это правило уже для всех возрастных категорий. Мотив, конечно, уже известен – "спорт вне политики", а также так сказать, равные права для всех.

"Руководствуясь фундаментальными принципами спорта, которые утверждают его нейтральность, независимость и свободу от политического влияния, Международная федерация самбо последовательно стремилась сохранить единство мирового сообщества в период сложных международных вызовов. Наш неизменный долг – защищать интересы спорта и спортсменов, обеспечивая честность и безопасность соревнований для всех", – пишет организация.

Руководствуясь принципом равного отношения ко всем национальным федерациям, Исполком принял решение предоставить спортсменам из России и Беларуси право выступать под своими национальными флагами и с исполнением национальных гимнов. Это решение отражает уверенность федерации в своих этических принципах,

– говорится в заявлении федерации.

Дзюдо

Международная федерация дзюдо так же приняла позорное решение в отношении российских спортсменов. В федерации заявили о том, что они "преодолели значительное политическое давление" и сняли санкции со стран-агрессоров.

При этом в организации цинично отметили, что Россия является исторически ведущим государством в спорте. По их мнению, возвращение ее спортсменов обогатит мир дзюдо.

Футбол

Может показаться, что санкции против России в футболе действуют. Местные клубы не допущены к еврокубкам, а сборная не имеет возможности участвовать в отборе на Евро или чемпионат мира.

Однако Россия остается членом УЕФА и ФИФА, а местные команды проводит матчи под их эгидой. К примеру, сборная России сыграла уже 26 товарищеских матчей за последние три года.



Сборная России продолжает играть спарринги / фото из инстаграма команды

И все они признаны ФИФА и УЕФА, ведь страна получает зачетные баллы в рейтинг. Конечно же, на матчах команды демонстрируется флаг страны-оккупанта и звучит ее гимн.

Более того, еще меньше санкций в футболе применены против белорусов. Их почти нет! Единственное ограничение – команда пособников России не может играть матчи дома. Однако сборная участвует во всех турнирах УЕФА, под своим флагом и гимном.