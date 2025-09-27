В субботу, 27 сентября, в Сеуле состоялась Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета. На заседании проголосовали за полное восстановление членства Паралимпийского комитета России, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт МПК.

Как Россию вернули в паралимпийский спорт?

Голосование в отношении России происходило в два этапа. Сначала члены Международного паралимпийского комитета не поддержали предложение о полном устранении России: 55 – за, 11 – воздержались, а проголосовали 111.

Во втором туре на голосование был поставлен вопрос об отмене частичного отстранения России: 91 делегат поддержал такое предложение, 77 проголосовали против, а 8 – воздержались.

Согласно регламенту, за поддержание предложения нужно набрать 50% плюс один голос от всех поданных голосов.

Это решение означает, что в ближайшее время российским паралимпийцам позволят выступать в международных соревнованиях со своей государственной символикой – гимном и флагом. Такое же решение было принято в отношении паралимпийцев Беларуси. Теперь представители страны-террориста и ее союзника примут участие в Паралимпийских играх-2026.

Все российские паралимпийцы должны соревноваться под флагом своей страны и, стоя на верхней ступени пьедестала почета, слушать гимн Российской Федерации,

– говорится в сообщении Паралимпийского комитета России.

Напомним, что членские права России и Беларуси в Международном паралимпийском комитете были приостановлены в 2022 году из-за нарушения членских обязательств.

С тех пор России не остановила войну против Украины, а продолжает агрессию. Страна-террорист использует спортивные соревнования, в том числе паралимпийцев, как пропагандистскую площадку.

Символы войны на соревнованиях российских паралимпийцев / Фото ПКР

