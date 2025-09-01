Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новой главой Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал президента Украины.

Что сказал Зеленский президенту МОК?

Во время общения Зеленский поздравил Кирсти Ковентри с избранием на должность. Глава государства поблагодарил за поддержку Украины и наших спортсменов со стороны МОК.

Владимир Александрович отметил, что Россия продолжает агрессию против Украины и не собирается делать никаких шагов к миру. За время полномасштабной агрессии россияне убили более 600 украинских спортсменов и тренеров, а также разрушили сотни объектов спортивной инфраструктуры. Поэтому важно сохранить санкции против страны-террористки.

"Каждое спортивное событие, до которого российское государство дотягивается, оно всегда пытается выкрутить в пользу своей государственной пропаганде, а это пропаганда ненависти и войны. Поэтому надо держать дистанцию между спортивным движением и этим российским злом. Говорили сейчас, в частности, о подготовке к зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Не только мы в Украине, но и многие другие страны, защищающие жизнь, одинаково рассчитывают, что МОК сохранит принципиальную позицию, которая была во время Олимпиады в Париже и по агрессивной России, и по ее сообщнице Беларуси", – написал Зеленский.

Напоследок глава государства пригласил Кирсти Ковентри в Украину.

Справка. Зимние Олимпийские игры-2026 будут проходить в Италии с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Как Кирсти Ковентри относится к возвращению россиян на Олимпийские игры?