Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новою очільницею Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал президента України.

Що сказав Зеленський президентці МОК?

Під час спілкування Зеленський привітав Кірсті Ковентрі з обранням на посаду. Глава держави подякував за підтримку України та наших спортсменів зі сторони МОК.

Володимир Олександрович наголосив, що Росія продовжує агресію проти України та не збирається робити жодних кроків до миру. За час повномасштабної агресії росіяни вбили понад 600 українських спортсменів та тренерів, а також зруйнували сотні об'єктів спортивної інфраструктури. Тому важливо зберегти санкції проти країни-терористки.

"Кожну спортивну подію, до якої російська держава дотягується, вона завжди намагається викрутити на користь своїй державній пропаганді, а це пропаганда ненависті та війни. Тому треба тримати дистанцію між спортивним рухом і цим російським злом. Говорили зараз, зокрема, про підготовку до зимової Олімпіади-2026 в Італії. Не тільки ми в Україні, але й багато інших країн, що захищають життя, однаково розраховують, що МОК збереже принципову позицію, яка була під час Олімпіади в Парижі і щодо агресивної Росії, і щодо її спільниці Білорусі", – написав Зеленський.

Наостанок очільник держави запросив Кірсті Ковентрі до України.

Довідка. Зимові Олімпійські ігри-2026 проходитимуть в Італії з 6 по 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Як Кірсті Ковентрі ставиться до повернення росіян на Олімпійські ігри?