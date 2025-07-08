З початком повномасштабної війни в Україні російські спортсмени потрапили під санкції та дискваліфікації з боку Міжнародного олімпійського комітету. Втім з часом обмеження для представників країни-терористки почали послаблювати, повідомляє 24 Канал.

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Фехтування на межі

Чимало випадків траплялись у різних видах спорту, коли російські спортсмени, що підтримують війну, допускались до змагань у нейтральному статусі. Але в цьому плані дуже зганьбилась Всесвітня федерація фехтування.

Відома українська фехтувальниця Ольга Харлан опублікувала гучний допис в соцмережі через порушення правил допуску росіян. Олімпійська чемпіонка зазначила, що її вид спорту може навіть зникнути з програми Олімпійських ігор.

Чи знімуть фехтування з Олімпійських ігор? Коли Росія порушує правила, це вже нікого не дивує. Але коли FIE покриває ці порушення… Це ляпас в обличчя МОК та Олімпійської хартії, а також кожному фехтувальнику. Сьогодні Росія тримає владу над FIE, тож федерація відверто порушує рекомендації МОК. Вона допускає до змагань відвертих пропагандистів та військовослужбовців. Ще і рахуючи їх у командний залік.

"Ці рекомендації МОК написані кров'ю, як мінімум, понад 650 українських спортсменів, яких вбила Росія. І в той же час вбивці, одягнені в спортивне спорядження, стоять з вами на одній стартовій лінії. Нагадаю, що систематичні порушення рекомендацій МОК можуть призвести до втрати федерації олімпійського статусу. З боксом це вже сталося, але там принаймні інші основні арени: WBA, WBC, IBF тощо".

Харлан згадала конкретних людей з російської делегації, які не підпадають під визначення "нейтральності". Українка закцентувала увагу на Софії Великій, яка є майором армії терористів.

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"У фехтуванні Олімпіада є єдиною світовою пікою. Вершина наших мрій. Ось що FIE зараз ставить на кону, дозволяючи Росії використовувати спорт як інструмент війни. Це не про кількох окремих спортсменів. Це системна кампанія за участю солдат і тих, хто відкрито підтримує Путіна. Офіцер Софія Велика є майором російської армії".

Вона не просто фехтувальниця. Вона є інструментом державної пропаганди, частиною масштабної машини, яка роками виправдовувала війну та насильство. Спортсмени ЦСКА – це частина армії. І якщо хтось досі вважає, що це не має нічого спільного з фехтуванням, то нагадаю, що фехтування стала першою федерацією, яка зрадила олімпійські принципи. І це, можливо, остання крапля,

– пише Харлан.

Зазначимо, що Велика не соромиться підтримувати війну проти України публічно. У 2024 році спортсменка була довіреною особою Володимира Путіна, а цього року потрапила під санкції України терміном на 10 років.

Раніше стало відомо, що FIE допустила до ЧС з фехтування 40 "нейтральних" атлетів. Окрім згаданої вище Великої, серед учасників турніру будуть інші військовослужбовці Росії, такі як Яна Єгорян, Ольга Нікітіна та Олександра Михайлова.