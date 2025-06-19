Російський спорт опинився під санкціями після початку повномасштабної війни в Україні. Багатьох спортсменів не допускають до змагань через підтримку агресії. Проте трапляються випадки допуску зашкварених осіб. ГУР опублікувало новий подібний список, повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

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Російські пропагандисти у спорті

Міноборони разом із Міністерством молоді та спорту України викрили нову партію спортсменів, які беруть участь у російській пропаганді. Всі вони підтримують режим Владіміра Путіна, але досі не дискваліфіковані з міжнародних турнірів. У список потрапили:

фехтувальниця Яна Єгорян , лейтенант збройних сил Росії, виступає за ЦСКА

, лейтенант збройних сил Росії, виступає за ЦСКА фігуристка Аліна Загітова , кореспондентка та ведуча "Пєрвого канала", яка відвідувала окупований Крим

, кореспондентка та ведуча "Пєрвого канала", яка відвідувала окупований Крим плавець Клімєнт Колєсніков , старший інструктор з фізичної підготовки спортивної команди при управлінні центрального округу військ національної гвардії Росії

, старший інструктор з фізичної підготовки спортивної команди при управлінні центрального округу військ національної гвардії Росії борець греко-римського стилю Євгєній Байдусов , який позував із літерою "Z" та незаконно відвідував окупований Крим

, який позував із літерою "Z" та незаконно відвідував окупований Крим дзюдоїст Арам Грігорян , член спортивного клубу "Динамо", який збирав кошти на потреби російських військових

, член спортивного клубу "Динамо", який збирав кошти на потреби російських військових фристайліст Ілья Буров, рядовий спортивної роти та інструктор ЦСКА

Останній двічі брав бронзові нагороди на зимових Олімпійських іграх (2018, 2022). У свою чергу Байдусов брав участь у чемпіонаті Європи з боротьби вже у 2025 році.

ГУР МО та Мінмолодьспорту закликали спортивну спільноту до повної дискваліфікації вище зазначених спортсменів від міжнародних турнірів. Раніше Україні довелось бойкотувати чемпіонат світу з дзюдо через допуск білоруської символіки.

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Нагадаємо, що всі команди з Росії дискваліфіковані з міжнародних турнірів. У свою чергу індивідуальним атлетам дозволяється змагатися за умови нейтрального статусу.

Вони мають довести свою непідтримку війни в Україні та неналежність до військових структур Росії. Такої ж логіки дотримується і Міжнародний олімпійський комітет. Проте нерідко траплялись випадки допуску до змагань зашкварених спортсменів.