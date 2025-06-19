Російський спорт опинився під санкціями після початку повномасштабної війни в Україні. Багатьох спортсменів не допускають до змагань через підтримку агресії. Проте трапляються випадки допуску зашкварених осіб. ГУР опублікувало новий подібний список, повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
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Російські пропагандисти у спорті
Міноборони разом із Міністерством молоді та спорту України викрили нову партію спортсменів, які беруть участь у російській пропаганді. Всі вони підтримують режим Владіміра Путіна, але досі не дискваліфіковані з міжнародних турнірів. У список потрапили:
- фехтувальниця Яна Єгорян, лейтенант збройних сил Росії, виступає за ЦСКА
- фігуристка Аліна Загітова, кореспондентка та ведуча "Пєрвого канала", яка відвідувала окупований Крим
- плавець Клімєнт Колєсніков, старший інструктор з фізичної підготовки спортивної команди при управлінні центрального округу військ національної гвардії Росії
- борець греко-римського стилю Євгєній Байдусов, який позував із літерою "Z" та незаконно відвідував окупований Крим
- дзюдоїст Арам Грігорян, член спортивного клубу "Динамо", який збирав кошти на потреби російських військових
- фристайліст Ілья Буров, рядовий спортивної роти та інструктор ЦСКА
Останній двічі брав бронзові нагороди на зимових Олімпійських іграх (2018, 2022). У свою чергу Байдусов брав участь у чемпіонаті Європи з боротьби вже у 2025 році.
ГУР МО та Мінмолодьспорту закликали спортивну спільноту до повної дискваліфікації вище зазначених спортсменів від міжнародних турнірів. Раніше Україні довелось бойкотувати чемпіонат світу з дзюдо через допуск білоруської символіки.
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Нагадаємо, що всі команди з Росії дискваліфіковані з міжнародних турнірів. У свою чергу індивідуальним атлетам дозволяється змагатися за умови нейтрального статусу.
Вони мають довести свою непідтримку війни в Україні та неналежність до військових структур Росії. Такої ж логіки дотримується і Міжнародний олімпійський комітет. Проте нерідко траплялись випадки допуску до змагань зашкварених спортсменів.