Стало відомо, що Морозов працюватиме зі спортивними парами. До цього чемпіон України тренував пари у групі Ніни Мозер, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про Морозова

Станіслав Морозов буде наставником старшої групи парного катання у школі Етері Тутберідзе. Туди також входять чемпіони Європи Алєксандра Бойкова та Дмітрій Козловскій.

Зазначимо, що за свою кар'єру Станіслав Морозов шість разів ставав чемпіоном України у парному катанні. Двічі з Оленою Савченко та 4 тріумфи у парі з Тетяною Волосожар.

До слова. Станіслав Морозов разом з Оленою Савченко перемагав на юніорському чемпіонаті світу 2000 року, а також брав участь на Олімпійських іграх 2002. У парі з Тетяною Волосожар виступав на Іграх 2006 та 2010 років.

Нагадаємо, що Станіслав Морозов у 2010 році завершив кар'єру, розпочавши згодом тренерську кар'єру. За рік чемпіон України отримав російський паспорт, а у 2013 році отримав почесне звання заслуженого тренера ворожої країни.

Раніше українські фігуристи Софія Голіченко та Артем Даренський здобули історичні медалі на юніорському чемпіонаті світу 2025 року у Дебрецені.