Софія Голіченко та Артем Даренський вперше у кар'єрі виступали у тандемі на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання. У короткій програмі пара набрала 57.40 бала та з другого місця пробилася до наступного етапу змагань, пише 24 Канал.

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Історичне "срібло" України

У довільній програмі Голіченко та Даренський отримали за свій виступ 106,66 бала. Судді оцінили техніку виконання у 51.33 бали, а за постановку – 55.33.

У загальному заліку український дует сумарно набрав 164,06 бали та посів підсумкове друге місце. Голіченко та Даренський стали віцечемпіонами юніорського чемпіонату світу. "Золото" дісталося грузинському дуету, а "бронза" – представникам Канади.

Юніорський ЧС-2025. Спортивні пари

1. Анастасія Метєлкіна/Лука Берулава (Грузія) – 191.01 бал

2. Софія Голіченко/Артем Даренський (Україна) – 164.06

(Україна) – 164.06 3. Мартіна Аріано Кент/Чарлі Лаліберт Лоран (Канада) – 155.02

Срібна медаль Голіченко та Даренського стала першою для України за останні 25 років. У 2000 році наша збірна мала подвійний подіум у змаганнях спортивних пар. Тоді чемпіонами стали Альона Савченко та Станіслав Морозов, а "срібло" здобули Юлія Обертас та Дмитро Паламарчук.