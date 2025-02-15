У п'ятницю, 14 лютого, на ЄЮОФ-2025 був розіграний комплект нагород у фігурному катанні серед юнаків. Україну в одиночній програмі представили два спортсмени: Єгор Курцев та Христина Галярета, пише 24 Канал з посиланням на НОК України.

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Український фігурист виграв "золото" ЄЮОФ-2025

15-річний українець очолив протокол після виконання короткої програми. Єгор випереджав найближчого конкурента на 5.84 бала.

У довільній програмі Курцев теж продемонстрував найкращий результат – 130.15 балів, попри невдале приземлення після виконання одного з елементів програми.

У підсумку Єгор набрав 198.81 балів та здобув для України чемпіонську нагороду. Він на 16.37 балів випередив естонця Владислава Чуракова, якому дісталося "срібло". Бронзову нагороду здобув швейцарець Гіон Шмід.

ЄЮОФ-2025. Фігурне катання, юнаки

1. Єгор Курцев (Україна) – 198,81

2. Владислав Чураков (Естонія) – 182,44

3. Гіон Шмід (Швейцарія) – 176,94

Ця медаль стала першою для України у фігурному катанні за останні 10 років виступів на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. У 2015 році "золото" здобув Іван Павлов.

Виступ Єгора Курцева на ЄЮОФ-2025

Христина Галярета з особистим рекордом у прокаті (100.63 бали) посіла підсумкове 10-те місце. Українська фігуристка набрала 150.17 балів.

У медальному заліку ЄЮОФ-2025 Україна посідає проміжне п'яте місце. На рахунку нашої команди дві золоті та дві бронзові медалі.