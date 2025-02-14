На турнірі у Норвегії Україну представляли два спортсмени. Тріумфатором етапу Кубка Європи зі скелетону став уродженець Києва Владислав Гераскевич, пише 24 Канал.
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Найкращий результат сезону для Гераскевича
У першій спробі Гераскевич показав найкращий час – 51.96 секунд. Його колега по збірній Ярослав Лавренюк з 11-м результатом теж потрапив в другий проїзд.
Друга спроба виявилася кращою за часом для Владислава – 51.95 секунд. Із загальним результатом 1:43,91 хвилини він здобув дебютну золоту медаль Кубка Європи зі скелетону. До речі, це перша нагорода українця у нинішньому сезоні.
Лавренюк у другій спробі не зумів покращити свій результат та завершив змагання на 11-му місці.
"Срібло" етапу Кубка Європи дісталося представнику Німеччини Феліксу Зейбелю, а бронзова медаль в активі австрійця Александера Шлінтнера.
Кубок Європи зі скелетону
- 1. Владислав Гераскевич (Україна) 1:43.91 хвилин
- 2. Фелікс Зейбель (Німеччина) +0.26 секунд
- 3. Александер Шлінтнер (Австрія) + 0.27
...
- 11. Ярослав Лавренюк (Україна) +1.79
Зазначимо, що ця золота медаль стала другою в кар'єрі Гераскевича. У 2018 році українець переміг на Кубку Північної Америки.
Нагадаємо, що у нинішньому сезоні Гераскевич повторив рекорд України на Кубку світу. Владислав посів четверте місце на етапі у Вінтерберзі.