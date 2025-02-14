На турнірі у Норвегії Україну представляли два спортсмени. Тріумфатором етапу Кубка Європи зі скелетону став уродженець Києва Владислав Гераскевич, пише 24 Канал.

Читайте також Італієць нагадав фанату Путіна про Україну: у Росії підгоріло через синьо-жовтий прапор

Найкращий результат сезону для Гераскевича

У першій спробі Гераскевич показав найкращий час – 51.96 секунд. Його колега по збірній Ярослав Лавренюк з 11-м результатом теж потрапив в другий проїзд.

Друга спроба виявилася кращою за часом для Владислава – 51.95 секунд. Із загальним результатом 1:43,91 хвилини він здобув дебютну золоту медаль Кубка Європи зі скелетону. До речі, це перша нагорода українця у нинішньому сезоні.

Лавренюк у другій спробі не зумів покращити свій результат та завершив змагання на 11-му місці.

"Срібло" етапу Кубка Європи дісталося представнику Німеччини Феліксу Зейбелю, а бронзова медаль в активі австрійця Александера Шлінтнера.

Кубок Європи зі скелетону

1. Владислав Гераскевич (Україна) 1:43.91 хвилин

(Україна) 1:43.91 хвилин 2. Фелікс Зейбель (Німеччина) +0.26 секунд

3. Александер Шлінтнер (Австрія) + 0.27

...

11. Ярослав Лавренюк (Україна) +1.79

Зазначимо, що ця золота медаль стала другою в кар'єрі Гераскевича. У 2018 році українець переміг на Кубку Північної Америки.

Нагадаємо, що у нинішньому сезоні Гераскевич повторив рекорд України на Кубку світу. Владислав посів четверте місце на етапі у Вінтерберзі.