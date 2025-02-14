Організаторів гонки не засмутив факт участі Алєксандра Большунова у пропагандистському мітингу в "Лужниках", на якому спікери висловлювали підтримку війни проти України. Російського лижника допустили до виставкової гонки, де він здобув перемогу, пише 24 Канал.

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Італійський лижник принизив росіянина

Друге місце у гонці посів італійський лижник Лоренцо Бузін. На церемонію нагородження він демонстративно одягнув на ліву руку прапор України, щоб Большунов його бачив. Ба більше, синьо-жовті кольори домінують на загальному фото призерів змагань.

Участь росіянина стала неприємним сюрпризом для учасників гонки, в тому числі для італійця.

Його поява була дійсно несподіваною, оскільки я та мої товариші по команді вважали, що російським спортсменам заборонено брати участь у будь-яких офіційних змаганнях за межами Росії,

– розповів після гонки Бузін.

Бузін з прапором України поруч з Большуновим / фото з інстаграму лижника

У Росії не змогли пережити такого приниження. Депутат Государственной Думи країни-агресорки Дмітрій Свіщев назвав дії італійського спортсмена провокацією.

"Італієць вчинив як провокатор. Вихід з українським прапором – його заздрість Большунову та бажання пропіаритися", – обурився російський депутат.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) з лютого 2022 року заборонила участь російських та білоруських спортсменів у змаганнях під своєю егідою. Проте гонка Sudtirol Moonlight Classic не входить до офіційного календаря FIS.

Спочатку організатори шоу-гонки дозволили Большунову виступати під прапором Росії. Проте під час змагань ганчірка країни-агресорки зникла з офіційного протоколу.