У суботу, 18 січня, відбувся лижний марафон серії Ski Classic Ла Діагонела. Дистанція перегонів складала 55 кілометрів.
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Яку заборону порушив Худієв
Омар Худієв переміг на перегонах у Швейцарії. Він був єдиним російським представником та виступав під "нейтральним" прапором на змаганнях, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.
Спортсмена після перемоги позбавили золотої медалі. Причина у тому, що Худієв використав речовину у складі якої був фтор для змащування лиж.
Росіянин в інтерв'ю відкрито говорив про застосування фтору. Він сподівався, що його не відправлять на перевірку.
У мене забрали лижі одразу після фінішу, і я зрозумів, що зараз будуть санкції. Річ у тім, що я і справді готував лижі з використанням фтору і сподівався, що ніхто любителів не перевірятиме. Та я й не розраховував на те, що мені вдасться пробігти. Я свою провину визнав,
– сказав Худієв.
Зазначимо, що у біатлонних та лижних перегонах другий рік діє правило, яке забороняє використання цієї речовини.