У четвер, 13 лютого, в Італії відбудеться виставкова гонка Moonlight Classic. У цьогорічних змаганнях візьме участь відомий російський лижник Алєксандр Большунов, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Ганебне рішення організаторів шоу-гонки в Італії

Великий прихильник Путіна Большунов виступатиме не в нейтральному статусі, а під російським прапором. Проте це мало турбує організаторів шоу-гонки. Вони вирішили дистанціонуватися від війни в Україні, пояснивши своє рішення "милосердям".

"Зрозуміло, що можуть виникнути побоювання щодо такого делікатного питання, як конфлікт в Україні. Однак у спортивному контексті ми маємо усвідомлювати різницю між поглядами спортсменів та політичними поглядами.

Зрештою рішення про те, чи може спортсмен брати участь у змаганнях, повинні ґрунтуватися на принципах спорту, справедливості та милосердя.

Ми також бачимо складну проблему, яка має як спортивне, так і соціальне вимірювання. Команда Moonlight Classic дистанціюється від будь-якої політичної полеміки й представляє спортивний аспект змагань Moonlight Classic Seiser Alm", – пояснили своє рішення організатори.

Нагадаємо, що Міжнародна лижна федерація (FIS) у лютому 2022 року відсторонила російських спортсменів від міжнародних змагань. Проте шоу-гонка в Італії не входить в офіційний календар FIS.

Щодо Большунова, то триразовий олімпійський чемпіон з лижних гонок у березні 2022 році взяв участь у сумнозвісному мітингу в "Лужниках" на підтримку війни в Україні. У цьому пропагандистському заході взяли участь відомі російські спортсмени, які повісили на одяг літеру "Z" – рашистський символ вторгнення в Україну.