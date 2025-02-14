Организаторов гонки не огорчил факт участия Александра Большунова в пропагандистском митинге в "Лужниках", на котором спикеры выражали поддержку войны против Украины. Российского лыжника допустили к выставочной гонке, где он одержал победу, пишет 24 Канал.

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Итальянский лыжник унизил россиянина

Второе место в гонке занял итальянский лыжник Лоренцо Бузин. На церемонию награждения он демонстративно надел на левую руку флаг Украины, чтобы Большунов его видел. Более того, сине-желтые цвета доминируют на общем фото призеров соревнований.

Участие россиянина стало неприятным сюрпризом для участников гонки, в том числе для итальянца.

Его появление было действительно неожиданным, поскольку я и мои товарищи по команде считали, что российским спортсменам запрещено участвовать в любых официальных соревнованиях за пределами России,

– рассказал после гонки Бузин.

Бузин с флагом Украины рядом с Большуновым / фото из инстаграма лыжника

В России не смогли пережить такого унижения. Депутат Государственной Думы страны-агрессора Дмитрий Свищев назвал действия итальянского спортсмена провокацией.

"Итальянец поступил как провокатор. Выход с украинским флагом – его зависть Большунову и желание пропиариться", – возмутился российский депутат.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) с февраля 2022 года запретила участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой. Однако гонка Sudtirol Moonlight Classic не входит в официальный календарь FIS.

Сначала организаторы шоу-гонки позволили Большунову выступать под флагом России. Однако во время соревнований тряпка страны-агрессора исчезла из официального протокола.