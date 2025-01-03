Українець Владислав Гераскевич посів четверте місце на шостому етапі Кубка світу. Він повторив свій найкращий результат у кар'єрі, пише 24 Канал.

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Як виступив Гераскевич на Кубку світу

У першій спробі Владислав показав третій результат та відставав від лідера Самуеля Маєра лише на 0,14 секунди. Українець мав реальний шанс вперше у кар'єрі потрапити на п'єдестал. Однак у другій спробі не зумів покращити свій час та посів дев'яте місце. Натомість німець Крістофер Грьотер обійшов Гераскевича.

У підсумку Владислав завершив змагання на четвертому місці. Він набрав 192 очки у загальний залік та піднявся на п'яту сходинку рейтингу.

Ще один представник України, Ярослав Лавренюк, завершив змагання на 31 місці.

Перемогу на шостому етапі Кубка світу зі скелетону здобув британець Метт Вестон, який випередив австрійця Самуеля Маєра.

Результат 6-го етапу Кубка світу 2024/25

1. Метт Вестон (Велика Британія) 1:53.12 хв

2. Самуель Маєр (Австрія) +0.58

3. Крістофер Грьотер (Німеччина) +0.88

4. Владислав Гераскевич (Україна) +1.20

…

31. Ярослав Лавренюк (Україна) 59.48 секунд (після першої спроби)

Зазначимо, Гераскевич вдруге у кар'єрі посів четверте місце. У березні 2024 року Владислав на цій же позиції фінішував у Лейк Плейсіді. Це найкращі результати в історії українського скелетону.

Наступний етап Кубка світу зі скелетону відбудеться 10 січня у швейцарському Санкт-Моріці.