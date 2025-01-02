В італійському Тобласі з 28 грудня до 1 січня відбулися змагання на "Тур де Скі". Українські спортсмени взяли участь у спринті, масстарті та гонці з роздільним стартом, але проігнорували гонку переслідування, пише 24 Канал.

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Українці не вийшли на старт гонки

Організатори змагань не могли пояснити відсутність українців. Керівник "Тур де Скі" у Міжнародній федерації лижного спорту Міхал Ламплот заявив, що представники України раптово зникли без попередження.

Я не знаю, куди вони поділися. Вони просто не вийшли на старт. Чи повинні ми отримувати повідомлення, якщо вся команда зникає? Іноді деякі команди забувають нам повідомити. Що стало причиною цього разу, я не знаю,

– цитує Ламплота Expressen.

Цю новину одразу ж підхопили місцеві ЗМІ, роздмухавши скандал із "зникненням" українців.

Тренер збірної пояснив "зникнення" команди

Проте головний тренер збірної України з лижних перегонів Олександр Пуцко у коментарі Суспільне Спорт спростував усі домисли. За його словами, команда не планувала брати участь у гонці переслідування, про що попередила організаторів.

"Наказ Міністерства молоді та спорту був підписаний до 1 січня. Тобто ми планували заздалегідь, що беремо участь лише на початку "Тур де Скі" – і все.

Все це було зроблено цілеспрямовано, згідно з документацією. Організатори знали, що ми вже закінчили виступи, просто міжнародна преса роздула такий скандал, що Україна не з'явилася на старті", – розповів Пуцко.

Зазначимо, що збірна України вперше із сезону-2018/19 взяла участь у "Тур де Скі". Найкращим результатом у чоловіків було 88-ме місце Дениса Мухотінова, у жінок – 55-та позиція Вікторії Олех.

Таким чином, українці пропустять другу частину "Тур де Скі", що відбудеться у Валь ді Фіємме. Наступним стартом стане етап Кубка світу у швейцарському Енгадіні, який розпочнеться 22 січня.