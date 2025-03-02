София Голиченко и Артем Даренский впервые в карьере выступали в тандеме на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию. В короткой программе пара набрала 57.40 балла и со второго места пробилась в следующий этап соревнований, пишет 24 Канал.

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Историческое "серебро" Украины

В произвольной программе Голиченко и Даренский получили за свое выступление 106,66 балла. Судьи оценили технику исполнения в 51.33 балла, а за постановку – 55.33.

В общем зачете украинский дуэт суммарно набрал 164,06 балла и занял итоговое второе место. Голиченко и Даренский стали вице-чемпионами юниорского чемпионата мира. "Золото" досталось грузинскому дуэту, а "бронза" – представителям Канады.

Юниорский ЧМ-2025. Спортивные пары

1. Анастасия Метелкина/Лука Берулава (Грузия) – 191.01 балл

2. София Голиченко/Артем Даренский (Украина) – 164.06

(Украина) – 164.06 3. Мартина Ариано Кент/Чарли Лалиберт Лоран (Канада) – 155.02

Серебряная медаль Голиченко и Даренского стала первой для Украины за последние 25 лет. В 2000 году наша сборная имела двойной подиум в соревнованиях спортивных пар. Тогда чемпионами стали Алена Савченко и Станислав Морозов, а "серебро" завоевали Юлия Обертас и Дмитрий Паламарчук.