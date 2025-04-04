У жовтні 2024 року у Любляні відбувся юніорський Гран-прі з фігурного катання. У ньому брала участь і українська пара Ірина Підгайна та Артем Коваль.

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Чому дискваліфікували суддю

Розслідування показало, що Юрій Балков надсилав судді повідомлення із проханням підтримати українську пару Ірини Підгайної та Артема Коваля, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу ISU.

У підсумку українці здобули перемогу в змаганнях.

Інший суддя, який отримав повідомлення, не відповів на нього, а натомість переадресував його технічному контролеру змагань, який своєю чергою сповістив про це віцепрезидента ISU.

На початку березня під час усного слухання у справі в Мюнхені, Балков заперечив звинувачення, але визнав факт відправки повідомлень.

25 березня ISU ухвалив рішення про довічне відсторонення українського судді Юрія Балкова. Інших трьох підозрюваних, а саме Олену Лісову, Есе Есена та Роланда Мадеру, було виправдано.

Відзначимо, що в лютому 2025 року Коваль та Підгайна показали найкращий за 10 років результат України на юніорському чемпіонаті світу.