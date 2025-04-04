В октябре 2024 года в Любляне состоялся юниорский Гран-при по фигурному катанию. В нем участвовала и украинская пара Ирина Пидгайна и Артем Коваль.

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Почему дисквалифицировали судью

Расследование показало, что Юрий Балков посылал судье сообщения с просьбой поддержать украинскую пару Ирины Пидгайной и Артема Коваля, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу ISU.

В итоге украинцы одержали победу в соревнованиях.

Другой судья, который получил сообщение, не ответил на него, а вместо этого переадресовал его техническому контролеру соревнований, который в свою очередь сообщил об этом вице-президенту ISU.

В начале марта во время устного слушания по делу в Мюнхене, Балков отрицал обвинения, но признал факт отправки сообщений.

25 марта ISU принял решение о пожизненном отстранении украинского судьи Юрия Балкова. Других трех подозреваемых, а именно Елену Лисову, Эсе Эсена и Роланда Мадеру, были оправданы.

Отметим, что в феврале 2025 года Коваль и Пидгайна показали лучший за 10 лет результат Украины на юниорском чемпионате мира.