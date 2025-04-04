Участниками инцидента стали фехтовальщицы Стефани Тернер и Редмонд Салливан. Они должны были встретиться между собой в очном бою, однако он не состоялся, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Спортсменка выразила протест

Тернер перед началом поединка встала на одно колено и сняла фехтовальную маску. После этого к ней подошел судья и спросил о причинах такого решения.

Впоследствии это пыталась выяснить также и Салливан. Стефани объяснила свои действия протестом против допуска трансгендеров к соревнованиям.

Я сказала организаторам, что отказываюсь фехтовать, потому что этот человек – мужчина, а я – женщина, а это женский турнир, и я принципиально отказываюсь фехтовать,

– сказала Тернер.

Девушка также добавила, что никогда не выступала против ЛГБТК+, но проблема привлечения трансгендерных атлетов к женскому спорту заставила ее отказаться от участия в этих соревнованиях.

Как Стефани Тернер выразила протест: смотрите видео

Отметим, что из-за этого жеста она получила черную карточку и прекратила участие в женском турнире по рапире. Согласно правилам Международной федерации фехтования, спортсмены не имеют права отказываться от боя с другим правильно заявленным соперником по любой причине.