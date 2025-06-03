Колишній біатлоніст і олімпійський чемпіон Олександр Тихонов обурено відреагував на удари ЗСУ по російських аеродромах і військових об'єктах. У своїй заяві він закликав владу Росії до жорсткої відповіді, яка, на його думку, має стати уроком на століття вперед, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Як Тихонов відреагував на удари України

Росіянин заявив, що наразі питання допуску російських спортсменів до міжнародних змагань, а також Олімпіади-2026 не має стояти на першому плані.

Давайте розберемося спочатку з політичною частиною, щоб на Росію не літали безпілотники, треба відповісти так, щоб ні в кого не з'явилося такого бажання. Ми – величезна територія Земної кулі, якщо ми ще вважаємо себе великою Росією, то треба відповісти так, щоб на століття вперед вистачило всім і ні в кого не з'явилося бажання. Те, що робиться зараз, це напівзаходи,

– сказав Олександр Тихонов.

Нагадаємо, що Україна здійснила одну з наймасштабніших атак дронами по території Росії, спрямовану на стратегічні військові об'єкти. За даними українських джерел, в операції під кодовою назвою "Павутина" було задіяно 117 безпілотників, які атакували щонайменше чотири російські авіабази, зокрема в Іркутську та Мурманську.