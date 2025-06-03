Бывший биатлонист и олимпийский чемпион Александр Тихонов возмущенно отреагировал на удары ВСУ по российским аэродромам и военным объектам. В своем заявлении он призвал власти России к жесткому ответу, который, по его мнению, должен стать уроком на века вперед, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Как Тихонов отреагировал на удары Украины

Россиянин заявил, что сейчас вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, а также Олимпиады-2026 не должен стоять на первом плане.

Давайте разберемся сначала с политической частью, чтобы на Россию не летали беспилотники, надо ответить так, чтобы ни у кого не появилось такого желания. Мы – огромная территория Земного шара, если мы еще считаем себя великой Россией, то надо ответить так, чтобы на века вперед хватило всем и ни у кого не появилось желания. То, что делается сейчас, это полумеры,

– сказал Александр Тихонов.

Напомним, что Украина осуществила одну из самых масштабных атак дронами по территории России, направленную на стратегические военные объекты. По данным украинских источников, в операции под кодовым названием "Паутина" было задействовано 117 беспилотников, которые атаковали по меньшей мере четыре российские авиабазы, в частности в Иркутске и Мурманске.