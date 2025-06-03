Более 25 тысяч спортсменов из 107 стран собрались на World Masters Games 2025 в Тайване. Несмотря на международные санкции, российские участники приняли участие в соревнованиях под собственным флагом и в национальной форме, пишет 24 канал со ссылкой на IMGA.

Читайте также Украина снова будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо: в чем причина

Бубка снова попал в скандал

Решение допустить спортсменов из России с национальной символикой вызвало волну возмущения в спортивных кругах. Российские участники были замечены на турнире в экипировке с государственными цветами, некоторые открыто демонстрировали российские флаги во время выступлений и фотосессий.

В аккаунте появились репосты сторис российских спортсменов, в частности одно изображение, где представители России, Украины, Таджикистана и Литвы позируют вместе с подписью "Спорт объединяет нас". Этот жест вызвал особенно острую реакцию из-за продолжающейся полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.

Организация, которая позволила это, находится под руководством Сергея Бубки, который возглавляет ее с 2022 года.

На поступок Бубки отреагировал Владислав Гераскевич. Он считает, что бывший спортсмен должен понести ответственность за свои действия.

Бубка – черт. Он должен нести наказание за преступления против Украины, быть исключенным из НОК Украины, и ни в коем случае не имеет права носить звание "Герой Украины",

– написал Гераскевич.

Отметим, что Сергей Бубка неоднократно попадал в скандалы связанные с российскими спортсменами.